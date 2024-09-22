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Adıyaman'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde yağmur sonrası etkili olan 10 dakikalık dolu yağışı, yerleri beyaza bürürken araçlar ve bitkilere zarar verdi. Dolu, bazı bölgelerde küçük çaplı sele de yol açtı.

Adıyaman'da dolu yağışı etkili oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde yağmur yağışı sonrası 10 dakika boyunca süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısı yaptığı illerden birisi olan Adıyaman'ın Tut ilçesinde dolu etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağı yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle yerler beyaza bürünürken araçlar ve bitkiler zarar gördü. Dolu yağışı, ilçede bazı bölgelerde küçük çaplı sele de neden oldu. Dolu nedeniyle vatandaşlar araçlarını korumak için araçlarının üstüne bez parçalarıyla kapattı.

Adıyaman'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel

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