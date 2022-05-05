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Kent merkezinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Dolu tanelerinin iri olması nedeniyle bazı araç sahipleri de araçlarının üzerini halıyla kapatarak korumaya çalıştı.

Dolunun etkisiyle yer yer cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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