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Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonu sonucu 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle sahte borsa sitesi aracılığıyla 8 milyon 630 bin lira dolandırdığı belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mağdurların şikayetleri sonrası çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin vatandaşlara yüksek kar vaadi ile gönderdikleri link üzerinden sahte borsa sitesi kanalıyla 8 milyon 630 bin lira aldıkları ve mağdurların parasını geri alamadığını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Adana ve Bingöl'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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