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Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 6 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerle dolandırıcılık ağı açığa çıkarıldı.

Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mağdurların şikayetleri sonrası çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin, "Elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız" vaadi ile iletişime geçtikleri kişileri, kendilerine verilen IBAN numaralarına katılım ücreti, gümrük vergisi gibi farklı bahanelerle çeşitli tutarlarda para gönderilmesini sağlayarak dolandırmaya çalıştığını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Osmaniye, Adana ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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