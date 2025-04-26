Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık operasyonu kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 102 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 265 mermi ve dolandırıcılıkta kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan S.T., K.Ö. ve Ş.A.Ç. tutuklandı, R.K. savcılıktan, A.U. ile A.K. adli kontrol şartıyla hakimlikten serbest bırakıldı.