Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Rüşvet anı kamerada

Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılıkta kullanılan materyaller ele geçirildi.

Adıyaman'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık operasyonu kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 102 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 265 mermi ve dolandırıcılıkta kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan S.T., K.Ö. ve Ş.A.Ç. tutuklandı, R.K. savcılıktan, A.U. ile A.K. adli kontrol şartıyla hakimlikten serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.