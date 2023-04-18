Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adıyaman'da devrilen yol bakım ve onarım aracındaki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da devrilen yol bakım ve onarım aracındaki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol bakım ve onarım aracının devrilmesiyle yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol bakım ve onarım aracının devrilmesiyle yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kahta- Adıyaman kara yolunun Habibler köyü yol ayırımında, D.D. idaresindeki 23 EP 798 plakalı yol bakım ve onarım aracı şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki kişinin, kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

Habipler Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title