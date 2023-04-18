Adıyaman'da devrilen yol bakım ve onarım aracındaki 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol bakım ve onarım aracının devrilmesiyle yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol bakım ve onarım aracının devrilmesiyle yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kahta- Adıyaman kara yolunun Habibler köyü yol ayırımında, D.D. idaresindeki 23 EP 798 plakalı yol bakım ve onarım aracı şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki kişinin, kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel