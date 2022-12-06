Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Abuş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Yukarı Sarhan Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.

Kazada sürücü Abuş, traktörün tekerleğinin arasına sıkıştı.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Abuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Abuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title