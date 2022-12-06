Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Güncel Haberler Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Halil Abuş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Yukarı Sarhan Mahallesi'ndeki tarlada devrildi. Kazada sürücü Abuş, traktörün tekerleğinin arasına sıkıştı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Abuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Abuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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