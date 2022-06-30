Adıyaman'da devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Nusret Kaya idaresindeki 02 KB 475 plakalı traktör, Çaltılı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Zehra Çorman (49), Mert Gazi Kaya (16), Muhammed Bekir Kaya (12) yaralandı.

Sıkıştıkları yerden AFAD ekiplerince kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Nusret Kaya Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title