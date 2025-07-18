Adıyaman'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Karsoğlan ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

=======================================

2) ADIYAMAN'DA DEVRİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobil sürücüsü Mehmet Karsoğlan ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Karsoğlan idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Mehmet Karsoğlan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılıp yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedvavi altına alınan Karsoğlan'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular

Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı

Bacağındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray hastalığını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.