Adıyaman'da Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole devrildi, sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sugözü köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kurt yönetimindeki 02 AFN 452 plakalı kamyonet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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