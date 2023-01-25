Adıyaman'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'ın Gerger ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı. Hacı Bayram Fırat idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Aşağı Dağlıca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan devrilen kamyonda çıkan yangın sonucu hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Fırat Güncel Haberler

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