Adıyaman'da Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sıkışan Şoför Kurtarıldı

ADIYAMAN'da devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan şoför Abdullah A., itfaiyenin 30 dakika süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah A.'nın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü 30 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mahir ALAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA