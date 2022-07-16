Devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Selçuk Turhan idaresindeki 33 ADU 599 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Yaylakonak köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, sürücü ile araçtaki 5 yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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