Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Ramazan A. idaresindeki 02 KP 430 plakalı hafif ticari araç, Gerger-Yolyurt kara yolunda yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 ambulans buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada, araçlarda hafif hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel