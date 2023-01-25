Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'ın Gerger ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Ramazan A. idaresindeki 02 KP 430 plakalı hafif ticari araç, Gerger-Yolyurt kara yolunda yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 ambulans buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada, araçlarda hafif hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Tragger Güncel Haberler

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