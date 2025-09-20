Haberler

Adıyaman'da Dereye Giren Genç Boğuldu

Besni ilçesinde serinlemek için dereye giren 26 yaşındaki Kemal Yedikardeş boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde serinlemek için dereye giren Kemal Yedikardeş (26) boğuldu.

Olay, öğleden sonra Sugözü mesire alanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Kemal Yedikardeş, serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Yedikardeş'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Yedikardeş'in cansız bedenine ulaştı. Yedikardeş'in cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
