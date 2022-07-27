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Adıyaman'da dereye düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı

Adıyaman'da dereye düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kozluca Küme Evlerinde dereye düşerek mahsur kalan ineği gören vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, dere içerisinde bulunan demir korkulukları kesip ineği bulunduğu yerden kurtardı.

İneğin sahibi, ekiplere teşekkür etti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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