Adıyaman'da dereye düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı Adıyaman'ın Besni ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kozluca Küme Evlerinde dereye düşerek mahsur kalan ineği gören vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, dere içerisinde bulunan demir korkulukları kesip ineği bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi, ekiplere teşekkür etti. Güncel AA / Orhan Pehlül Adıyaman AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da dereye düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.