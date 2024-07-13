Adıyaman'da Depremzedelerin Yaşadığı 3 Konteyner Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı konteynerlerden birinde çıkan yangın, diğer konteynerlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ADIYAMAN'da, depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde depremzedelerin yaşadığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevler, yandaki 2 konteynere daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi depremzedeler yaptı. Yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen itfaiyecilerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.