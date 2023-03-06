Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı çadır kentler havadan görüntülendi Güncel Haberler Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı çadır kentler dronla kayda alındı. Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı çadır kentler dronla kayda alındı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı kentte vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedelerin ihtiyaçları, AFAD, Türk Kızılay ve polis ekipleri ile askeri personelin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca karşılanıyor. Eğriçay Parkı ve Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentlerdeki yaşam havadan görüntülendi. Enkaz kaldırma çalışmasının devam ettiği cadde ve sokaklarda gece saatlerinde yapılan çalışmalar da dronla kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman AFAD Güncel Haberler

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