Adıyaman'da Depremzedelere Toplu Düğün ve Çeyiz Desteği

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak, çeyiz desteği verilecek.

Adıyaman Valiliği, Türk Diyanet Vakfı Konya ve Adıyaman şubeleri, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülüklerince organize edilen, "Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesinin tanıtım toplantısı, Konya'da bir otelde yapıldı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge, yaptığı açıklamada, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan sonra, projenin dördüncü etabını 19 Temmuz'da Adıyaman'da gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Bu projelerin sadece sosyal yardım olmadığını, aile kurumunu destekleyen önemli bir toplumsal kalkınma hamlesi haline de geldiğini vurgulayan Öge, şöyle konuştu:

"Felaketzede coğrafyamıza her alanda yardım ve destek olmanın yanı sıra ihtiyaç sahibi gençlerimiz için umut olacak evlilik ve çeyiz yardımı projesiyle de onların gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Aile Yılı vesilesiyle, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi, yürüttüğümüz bu projeye ayrı bir anlam ve sorumluluk yüklemektedir. Adıyaman'da gerçekleştireceğimiz toplu düğün ve çeyiz yardımı programımız için halkımızın desteğiyle hazırlanan çeyiz, düğün ve evlilik yardımları, depremde hayalleri yıkılan, umutları kaybolan 100 çiftimize yeni bir yuva olacak. Her kurulan yuva, aile değerlerimizin yaşatıldığı bir meşale, geleceğe umutla bakan bir ocaktır."

Öge, bu projelerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmeye başlanan "2025 Aile Yılı" çalışmalarına destek olacağını kaydetti.

Toplantıya, Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin ve davetliler katıldı.