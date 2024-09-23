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Adıyaman'da Depremzedelere 10 Bin Köy Evi İnşası Devam Ediyor

Adıyaman'da Depremzedelere 10 Bin Köy Evi İnşası Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yaklaşık 10 bin köy evinin yapımı sürerken, 400 köyde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, köy evlerinin depreme dayanıklı ve estetik bir şekilde inşa edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, gazetecilere, kentte ihale edilen yaklaşık 10 bin köy evinin yapımının sürdüğünü söyledi.

400 köyde evlerin inşasına devam edildiğini aktaran Ergezen, "Burada depreme dayanıklı, mimarisiyle, estetiğiyle köy evleri yapmaya bakanlığımız önem vermektedir. Önceliğimiz, sosyal donatıları, altyapısı, çevre düzenlemeleriyle bu evleri en güzel şekilde yapıp vatandaşlarımıza teslim edebilmek. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun." dedi.

Ergezen, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında da kırsalda 2 bin 500'e yakın afetzedenin kendi evini verilen hibe ve krediyle yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş 3-sayfa Güncel İnşaat Deprem Çevre Yaşam

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