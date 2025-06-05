Adıyaman'da Depremzedeler Kurban Bayramı'nda Kaybettiklerini Anarken

Adıyaman'da Depremzedeler Kurban Bayramı'nda Kaybettiklerini Anarken
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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarları, Adıyaman'da dualarla ziyaret edildi. Bu yıl da buruk geçen bayramda depremzedeler, yakınlarının kabirlerine akın etti.

Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar mezarları başında dualarla anıldı.

Asrın felaketinde 8 bin 561 insanın hayatını kaybettiği Adıyaman'da buruk bir bayramı daha yaşanıyor. Kurban Bayramı nedeniyle depremzedeler arefe günü mezarlıklara akın etti. Adıyaman Yeni Mezarlığındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar dualar etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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