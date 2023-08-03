Adıyaman'da depremzedeler bir araya geldi

6 Şubat depreminin ardından fiziksel rahatsızlık yaşayan ve Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde tedavi gören vatandaşlar ve aileleri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

6 Şubat depreminin ardından fiziksel rahatsızlık yaşayan ve Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde tedavi gören vatandaşlar ve aileleri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

6 Şubat depreminde en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da yaralanan ve hastanelerdeki tedavi süreçlerinin bitmesinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon için Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksine gelen vatandaşlar ve aileler yemek programında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde, Adıyaman Valisi Osman Varol'un katılımlarıyla buluştu. Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Binlerce insanın etkilendiği çok büyük bir afet yaşadık. Afet sonrası hastanede tedavisi biten vatandaşlar için Belediyemizin yüzme havuzunda antrenör hocalarımız eşliğinde fizik ve tedavi hizmeti vermekteyiz. Devletimiz ve belediyemiz tüm imkanlarıyla milletinin yanında. Yaşadığımız zor günleri hep birlikte el ele vererek atlatacağız" dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise konuşmasında, "6 Şubat tarihi milletimiz için kara bir gün olarak hafızalarımıza kazındı. Yaşadığımız büyük afetin ardından hızlı bir şekilde toparlanmak için hep birlikte çalışmalıyız. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç' a, yaralanan vatandaşlarımıza verdikleri hizmetlerden ve davetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu zor günleri hep beraber aşacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN