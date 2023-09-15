Adıyaman'da depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Adıyaman'da ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu.
İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Adıyaman'da ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu.
Tut ilçesine bağlı Akçatepe İlkokulu'na gelen gönüllüler, yanlarında getirdikleri kırtasiye ve çantaları öğrencilere teslim etti.
Dernek gönüllüleri deprem bölgesinde toplamda bin öğrenciye kırtasiye ve çanta dağıttı.
Kaynak: AA / Güncel