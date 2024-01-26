Adıyaman'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal ekipler, depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklarla ilgilenen ekipler, çocukların görsel algılarını, düşünme yeteneklerini ve kelime haznelerini arttıracak etkinlikler gerçekleştirdi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal ekipleri, konteyner kentteki çocuklarla bir araya gelerek burada sinema ile çeşitli etkinlikler düzenledi.
Etkinlikte çocuklarla tek tek ilgilenen ekipler, çocukların görsel algılarını, düşünme yeteneklerini ve kelime haznelerini arttırcak etkinlikler gerçekleştirdi.