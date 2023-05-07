Adıyaman'da depremzede çocuklar için sinema şenliği düzenlendi

Adıyaman'da depremzede çocuklar için "Çocuk Sinema Şenliği" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Sanko Holding tarafından çocuklara moral ve motivasyon olması amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde holdingin işletmesine ait bahçede oluşturulan etkinlik alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocuklara sinevizyonda çizgi filmler de izletildi.

Sanko Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş, AA muhabirine, depremler sonrasında sahada vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Depremzede çocukları da unutmadıklarını aktaran Ulutaş, "Bugün de çocuklarımızla birlikteyiz. Adıyaman'da 1200 konteynerden oluşan yaşam alanımızdaki çocuklarımızla birlikte aktivite, eğlence ve etkinliklerle bir sinema şenliğinde buluştuk. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. İyileşmek için elimizden geleni yapacağız, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Aysel Kova ise çocukların etkinlikte mutlu olduğunu ve eğlendiğini söyledi.

Etkinlik sonrası çocuklar ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu.