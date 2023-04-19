Adıyaman'da depremzede ailelere 'Kızılay Esen Kart' dağıtılıyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzede ailelere alışveriş yapabilecekleri "Kızılay Esen Kart" dağıtımına başladı.

Türk Kızılay, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardım planı çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan bağışlarla kartlara yüklenecek 1500 lira afetzedelere ulaştırılacak.

Kentte depremlerde evi ağır hasarlı, yıkılacak ve yıkık olan, aynı zamanda aile bireylerinde bakıma muhtaç olduğu belirlenen 10 bin 400 aileye SMS gönderiliyor.

Ekipler, spor salonunda oluşturulan stantlara gelen vatandaşlara kartlarını teslim ediyor.

Türk Kızılay Adıyaman Ekip Başkanı İsmail Hakkı Duru, AA muhabirine, depremlerden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da "Kızılay Esen Kart" dağıtımına başladıklarını söyledi.

Bölgede 58 bin 600 kart dağıtılacağını ifade eden Duru, şu bilgileri verdi:

"Bu kartlarda bazı kriterlerimiz var, afetten etkilenen afetzedelerin evlerinin ağır hasarlı, yıkım kararı alınmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda evlerinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç olması gerekiyor. Bu kriterleri taşıyan tüm vatandaşlarımıza kart dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız kartlarla tüm marketlerden alışveriş yapabilecek. Aynı zamanda kartlar nakit olarak da kullanılabilecek. Kartlara, gelen bağışlardan dönem dönem yüklemeler olacak."

Eşini depremde kaybeden Mediha Bilgiç, Kızılay Esen Kart uygulaması dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Afetzede Fatma Kurt ise bağışçılara ve Türk Kızılaya yardımları için teşekkürlerini iletti.