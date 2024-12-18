Adıyaman'da Depremler Sonrası İnşaat Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, "kentin çehresi" olarak bilinen Atatürk Bulvarı'nda inşa edilen ev ve iş yerlerinde sona yaklaşılıyor.

Depremlerde büyük hasar alan Atatürk Bulvarı'nda belirlenen rezerv alanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Emlak Konut'a yaptırılan inşaatlarda çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 5 bin konut ve iş yerinin 2025 içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Kentin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük zarar gördüğünü, ilin inşası ve ihyası için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Ergezen, şöyle konuştu:

"Önceliğimiz depremde hasar gören, yıkılan yapıların yerlerinde yenilerini yapmak üzere Bakanlığımız rezerv alanlar ilan etti. Tabii ki rezerv alanlarda önceliğimiz vatandaşın bağımsız birimine karşı bağımsız birim vermek. Bu alanda yaklaşık 5 bine yakın ev ve iş yeri yapılıyor. Zemin artı 4 kattan oluşan binaları en hızlı şekilde teslim etmeyi planlıyoruz."

Ergezen, çalışmalarda sona yaklaşıldığını vurgulayarak, "Şu anda bulvardaki rezerv alanlarımızda inşaatlarımızın tamamlanma oranı yüzde 65'leri geçmiş durumda. Bazı etaplarda inşaatı tamamlanan yerlerimiz hazır, onların örnek daireleri de tamamlandı." dedi.