Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Çocuk, daha sonra ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Adıyaman Çocuk Güncel Haberler

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