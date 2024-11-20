Adıyaman'da Depremden Etkilenen Camiler İbadete Açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da az hasarlı olduğu tespit edilen 294 camideki tadilat işlemleri tamamlanarak ibadete açıldı.

Depremlerde çok sayıda yapının hasar gördüğü Adıyaman'da 794 camiden 24'ü tamamen yıkıldı. Afetler nedeniyle 77 caminin ağır, 24 ibadethanenin orta ve 294 caminin ise hafif hasar gördüğü şehirde, 375 cami ise depremi hasarsız atlattı.

Hafif hasar gören camiler onarımın ardından ibadete açılırken, 24 orta hasarlı camide güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, AA muhabirine, kent genelinde depremde hasar gören camilerin cemaatle buluşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda az hasar gören 294 caminin yeniden cemaatine kavuştuğunu anlatan Haliloğlu, "Kentimiz, depremden en çok etkilenen illerin başında gelmekte. İlimiz genelinde toplam 794 camimiz var. Bu camilerimizden 24'ü yıkıldı, 77 camimiz ağır, 24 camimiz ise orta hasar görmüştü. Geriye kalan 294 camimiz az hasar almıtı. Bunun dışındaki camilerimizde elhamdülillah bir hasar bulunmamaktadır. Biz bu geçen süre içerisinde az hasarlı camilerimizde çalışmalarımızı bitirdik, ibadete açtık." diye konuştu.

Destek çağrısı

Camilerle Kur'an kurslarının da yeniden açıldığını dile getiren Haliloğlu, "Depremden sonra bazı camilerimizin yanlarına, altlarında atıl olan yerlerine Kur'an kursları yaptık, faaliyete aldık. Adıyaman merkezdeki Kur'an kursu sayımız depremden önceki sayımızdan daha fazladır, öğrenci sayısının da artmasını bekliyoruz." dedi.

Hayırseverleri cami ve Kur'an kurslarına destek olmaya çağıran Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz camilerimiz hayırseverlerin katkılarıyla, destekleriyle oluyor. Şahıslar, vakıflar, hayırseverler yapıyor. Bu vesileyle sizin aracılığınızla hayırseverleri Adıyaman'ımızdaki camilerin, Kur'an kurslarımızın yeniden yapılması hususunda desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."