Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Güncel Haberler

Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 72 yaşındaki Kazım Kaya'yı 127. saatte enkazdan kurtardı.

Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 72 yaşındaki Kazım Kaya'yı 127. saatte enkazdan kurtardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'ten depremin en çok hasar verdiği kentlerden Adıyaman'a görevlendirilen UMKE ve AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi Özer Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, depremden 127 saat sonra binanın enkazından kurtarılan 72 yaşındaki Kazım Kaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Bitlis AFAD Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title