Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı.
Adıyaman'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde zarar gören evlerden eşya ve malzeme yağmalamaya çalışan A.S. ve H.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel