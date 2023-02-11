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Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı

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Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde zarar gören evlerden eşya ve malzeme yağmalamaya çalışan A.S. ve H.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar adli mercilerce tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler

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