Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak tutuklandı.

Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.