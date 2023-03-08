Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı Güncel Haberler Adıyaman'da depremde yıkılan ve 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Umut Yapı Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Hasan Akbaş tutuklandı. Adıyaman'da depremde yıkılan ve 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Umut Yapı Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Hasan Akbaş tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda depremde yıkılan ve 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan Umut Yapı Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Hasan Akbaş, kent merkezinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hasan Akbaş Adıyaman Umut Güncel Haberler

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