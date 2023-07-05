Adıyaman'da depremde yıkılan binalara ilişkin 49 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 49 şüpheli tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'asrın felaketi'nde kentte yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 153 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklandı, 53'ü adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.