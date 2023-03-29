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Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı

Güncel Haberler

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu, tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu, tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Adıyaman Güncel Haberler

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