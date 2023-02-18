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ADIYAMAN'DA DEPREMDE ÖLEN 9 GAZETECİ ANILDI

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ADIYAMAN'DA DEPREMDE ÖLEN 9 GAZETECİ ANILDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen illerden Adıyaman'da yaşamını yitiren 9 gazeteci, mezarları başında meslektaşları tarafından anıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen illerden Adıyaman'da yaşamını yitiren 9 gazeteci, mezarları başında meslektaşları tarafından anıldı.

Adıyaman Belediye Mezarlığı'nda gazetecilerin mezarlarını ziyaret eden Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Arslan ve dernek üyeleri, depremde kaybettikleri meslektaşları için dua etti. Başkan İbrahim Arslan, depremlerin kentte büyük hasara yol açtığını ve hayatını kaybedenler arasında meslektaşlarının da bulunduğunu belirterek, Adıyaman'da 9 gazeteci meslektaşımız vefat etti. Bütün meslektaşlarımız bizim için çok önemliydi. Sözün bittiği noktadayız dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Arslan Adıyaman Güncel Haberler

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