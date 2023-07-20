Adıyaman'da depremde hayvanları telef olanlara 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, depremde hayvanları telef olan vatandaşlara 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk etapta küçükbaş hayvanları telef olan yetiştiriciler olmak üzere, bedelsiz hayvan dağıtımı devam ediyor. Yapılan çalışmalar ilgili bilgi veren Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, 'Depremlerin etkilediği 11 ilden en büyük yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da kırsalda birçok besicinin ahırı ve evi zarar gördü. Yıkılan ahırların enkazı altında büyük ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Bu yardımlarımız devam edecektir. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi - ADIYAMAN