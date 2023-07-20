Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da depremde hayvanları telef olanlara 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, depremde hayvanları telef olan vatandaşlara 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk etapta küçükbaş hayvanları telef olan yetiştiriciler olmak üzere, bedelsiz hayvan dağıtımı devam ediyor. Yapılan çalışmalar ilgili bilgi veren Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, 'Depremlerin etkilediği 11 ilden en büyük yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da kırsalda birçok besicinin ahırı ve evi zarar gördü. Yıkılan ahırların enkazı altında büyük ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Bu yardımlarımız devam edecektir. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi - ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, depremde hayvanları telef olan vatandaşlara 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk etapta küçükbaş hayvanları telef olan yetiştiriciler olmak üzere, bedelsiz hayvan dağıtımı devam ediyor. Yapılan çalışmalar ilgili bilgi veren Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, "Depremlerin etkilediği 11 ilden en büyük yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman'da kırsalda birçok besicinin ahırı ve evi zarar gördü. Yıkılan ahırların enkazı altında büyük ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize 254 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Bu yardımlarımız devam edecektir. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Adıyaman Kahta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title