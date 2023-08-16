Adıyaman'da depremde arıları telef olan üreticilere arılı kovan dağıtıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından depremde arıları telef olan üreticilere arılı kovan dağıtımı yapıldı. 213 arı üreticisine 5 bin 280 adet arılı kovan dağıtılacak.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından depremde arıları telef olan üreticilere arılı kovan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından depremde arısı telef olan arıcılara arılı kovan dağıtımı yapıldı. Adıyaman'da 213 arı üreticisine 5 bin 280 adet aralı kovan dağıtılacak. İlk etap 20 üreticiye 450 arılı kovan dağıtıldı.

Güzelyurt köyünde gerçekleşen arılı kovan dağıtımına AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, üreticiler ve ilgililer katıldı.

Törende konuşanlar, arı yetiştiriciliğinin öneminden bahsederek, üreticilere arılı kovan dağıtımın hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN