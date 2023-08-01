Adıyaman'da Deprem Sonucu Ağır Hasarlı Bina Hafif Hasarlı Bina Üzerine Devrildi

Adıyaman'da depremden dolayı ağır hasar alan bir bina, yıkım esnasında hafif hasarlı binanın üzerine devrildi. Hafif hasarlı binayı ağır hasarlı hale getiren binanın devrilme anı kameralara yansıdı.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da, merkez Mehmet Akif Mahallesi 508 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı ağır hasarlı bir binanın yıkımına karar verildi. Binanın bulunduğu yere gelen yıkım ekipleri, binayı yıktıkları esnada 4 katlı bina yan tarafında bulunan Mahmut Fidan'ın 3 katlı hafif hasarlı evinin üzerine devrildi. Binanın devrilmesi ile hafif hasarlı bina ağır hasar aldı. Kolanları, kirişleri ve duvarları patlayan Mahmut Fidan'ın evi, olay yerine gelen yetkililer tarafından tahliye edildi.

Deprem sonrası hafif hasar alan binasına 200 bin TL değerinde masraf yaptığını ve yıkım esnasında da binasının ağır hasar aldığını dile getiren Mahmut Fidan, zararının karşılanmasını istedi.

Oldukça mağdur olduğunu dile getiren Mahmut Fidan, "Depremden sonra evim az hasarlıydı ve ben sonrasında 200 bine yakın masraf edip evimi onarıp tamir ettirdim. Benim bitişiğimdeki 4 katlı bina ağır hasar aldı. Dün yıkım ekipleri geldi ve o ağır hasarlı binayı yıkmaya çalışırken, hatalı yıkım esnasında bina komple benim evimin üzerine geldi. 3 katlı evimi tahrip ettiler. Şu anda oturulacak durumda değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri geldi ve bana burada oturulamayacağını söylediler. Ben şu an evimi boşaltıyorum, gidecek yerimiz de yok. Ortada kaldık, ne bir ev bulabildik ne eşyalarımızı koyacak bir yer bulabildik. Yıkım esnasında evim hasar gördükten sonra firma yetkilisi geldi buraya. 'Sorunumuz ne olacak, ne yapmayı düşünüyorsunuz?' dedim, bana 'Ağabeyim ben ne yapayım?' dedi. Bana verilen görev bu binayı yıkmak, ben yıkarken bina kayıp senin evine değmiş yapacak bir şey yok, ben 3. kişiyim. Önce Adıyaman Valiliği sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü sonra sıra bana gelir diyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gittim onlarda dedi ki mahkeme süreci devam edecek. Bizim yapabileceğim bir şey yok. Halk sahibi de olamazsın dediler, herkes topu birbirine attı. Şimdi ortada mağdur olan benim" diye konuştu. - ADIYAMAN