Adıyaman'da Deprem Sonrası Yollarda Bakım Çalışması

Adıyaman'da, meydana gelen deprem sonrası zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Adıyaman'da, meydana gelen deprem sonrası zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da, bozulan yolların yeniden düzeltilmesi amacıyla Adıyaman Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Depremden dolayı bozulan yollarda oluşan çukurlar dökülen asfaltlarla kapatılırken bir yandan da yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyen belediye yetkilileri, hedefin bozulan yolları biran önce düzeltip ulaşımda kolaylıklar sağlamaya çalıştıklarını söyledi. - ADIYAMAN