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Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Vali Osman Varol, şehrin merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda 240 bin metrekarelik alanda 350 bin metrekarelik inşaat yapıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, kentin yeniden inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin hemen hemen her noktasında inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Afetzedelerin yeniden ev ve iş yerlerine kavuşması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Varol, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaların önemli bir bölümü de şehrimizin merkezinde Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşiyor. Bunlara rezerv alan diyoruz. Atatürk Bulvarı üzerinde çok farklı noktalarda toplam 240 bin metrekarelik zemin alanında toplamda 350 bin metrekarelik inşaat gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı ticari, konut veya ofis olarak gerçekleştirilen inşaatlar."

Rezerv alanların tamamlanmasının ardından hak sahibi afetzedelere teslim edileceğini belirten Varol, "Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Alanlarımız tamamlandığında hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Şu an içerisinde bulunduğumuz nokta tamamlanmak üzere olan hatta bir kısmı tamamlanıp vatandaşlarımıza da teslimi gerçekleşmiş. Yakında ticari faaliyetleri veya ofisleri göreceğimiz alan." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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