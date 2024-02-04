Adıyaman'da deprem sonrası dev kayalar taşındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde dağdan koparak yuvarlanan ve evleri teğet geçen dev kayalar, parçalanarak kamyonlarla taşındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam köyünü de etkiledi.

Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinalarıyla bir yandan kırılarak parçalara ayrılırken diğer taraftan da hafriyat kamyonlarıyla köyün başka bir noktasına taşındı.