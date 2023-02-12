Adıyaman'da deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kara yollarında oluşan yarıklar, ekipler tarafından onarılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kara yollarında oluşan yarıklar, ekipler tarafından onarılıyor. Kentte önemli hasara yol açan depremler sırasında kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştuğu gözleniyor. Bu noktaları tek tek tespit eden karayolları ekipleri, güzergah boyunca uyarı tabelaları yerleştiriyor. Daha sonra bu noktalarda trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, yarıkları ve çöken kısımları doldurup, asfaltlama çalışması yapıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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