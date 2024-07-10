Adıyaman'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor. İndere bölgesinde yapımı süren 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konutun son aşaması dronla görüntülendi. İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı deprem konutlarında işçiler dış cephe, altyapı ve sıva işlemleri yapıyor. Konutlar, tamamlandıktan sonra depremzedelere kurayla teslim edilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor.
İndere bölgesinde yapımı süren 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konutun son aşaması dronla görüntülendi.
İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı deprem konutlarında işçiler dış cephe, altyapı ve sıva işlemleri yapıyor.
Konutlar, tamamlandıktan sonra depremzedelere kurayla teslim edilecek.