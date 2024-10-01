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Adıyaman'da Deprem Konutları İçin Yoğun Çalışma

Adıyaman'da Deprem Konutları İçin Yoğun Çalışma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de yapımı süren 9 bin 603 deprem konutu için gece gündüz çalıştıklarını duyurdu. Türkiye'nin en büyük şantiyesi olarak nitelendirilen alanda 8 bin işçi ve 750 iş makinesi ile inşaat çalışmaları devam ediyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de yapımına devam edilen deprem konutlarını paylaşarak, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalıştıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, Emlak Konut tarafından 5 milyon metrekare alan üzerine Türkiye'nin en büyük şantiyesi kuruldu. Bölgede 8 bin işçi, 750 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 16 bin 433 kalıcı konut/iş yeri yapılacak. Konutlar, yatay mimariye uygun zemin+4'ü geçmeyecek şekilde projelendirildi. 6 bin 830 konutun kuraları çekildi, hak sahipleri belirlendi. 9 bin 603 kalıcı konutun inşası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İndere'de devam eden inşaatların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Kurum, "11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere. 7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Haber: Ali Eren İĞDE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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