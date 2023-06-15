Adıyaman'da depremin yaralarını sarmak için inşası devam eden kalıcı konutlar, hızla yükseliyor. Adıyaman'ın Örenli ve İndere (Zey) bölgelerinin yanı sıra ilçelerde devam eden kalıcı konutlarda çalışmalar gece gündüz sürüyor. Adıyaman'da 64 bin 500 konut yapılacak. Bunların 28 bin 934'ünün ihalesi yapıldı. Kalıcı konut alanlarında işçilerin ve iş makinelerinin çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da deprem konutları hızla yükseliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da depremin yaralarını sarmak için inşası devam eden kalıcı konutlar, hızla yükseliyor.

Adıyaman'ın Örenli ve İndere (Zey) bölgelerinin yanı sıra ilçelerde devam eden kalıcı konutlarda çalışmalar gece gündüz sürüyor. Adıyaman'da 64 bin 500 konut yapılacak. Bunların 28 bin 934'ünün ihalesi yapıldı. Kalıcı konut alanlarında işçilerin ve iş makinelerinin çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan konutlar hızla yükseliyor. Konutlar etaplar halinde sürüyor. Örenli Mahallesi'nde ilk etap 614 konut yaklaşık 6 ay sonra tamamlanacak. Örenli bölgesinde 3 bin 34, İndere Bölgesi'nde ise 25 bin kalıcı konut yapılıyor. Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların yapımına devam ediliyor. Adıyaman'da 64 bin 500 konut yapılacak. Bunların 28 bin 934'ünün ihalesi yapıldı.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da ki mevcut yapıların yüzde 68,1'i hasar gördü. Orta hasarlı ve üzeri hasar gören bağımsız bölüm sayısı 79 bin 411, bunların da 63 bin 844'ü konut, 8 bin 566'sı ticarethane olarak açıklandı.

Adıyaman genelinde 5 bin 953'ü yıkık, 2 bin 329'u acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 8 bin 282 yapının tamamı yıkıldı.

Toplam 20 bin 201 olan ağır hasarlı binanın 15 bin 609'unun yıkım ihalesi tamamlanarak iki ay gibi kısa zaman içerisinde yıkılması ve enkazlarının kaldırılması planlanıyor.