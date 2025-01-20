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Adıyaman'da Deprem Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da Deprem Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
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Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binaların yıkımına hızla devam ediliyor. Orta hasarlı binaların sayısı 4 bin 500'ü geçerken, güçlendirme başvurusu yapılmayan binalar için yıkım süreci başladı.

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında, Adıyaman genelinde 4 bin 500'den fazla orta hasarlı bina belirlendi.

Güçlendirme başvurusu yapılmayan binalar için İl Özel İdaresi koordinesinde yıkım ihalesi tamamlanarak çalışmalar başlatıldı.

Ekipler, güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıların kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştirirken, enkaz kaldırma çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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