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Adıyaman'da deprem güçlendirme çalışması sırasında duvar çöktü, bir kişi yaralandı

Adıyaman'da deprem güçlendirme çalışması sırasında duvar çöktü, bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan binada yapılan güçlendirme çalışması sırasında çöken duvarın altında kalan kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan binada yapılan güçlendirme çalışması sırasında çöken duvarın altında kalan kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'deki bir binada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar alan evinde güçlendirme çalışması yapan Hüseyin Çoban (55), binanın kapı tarafındaki duvarın çökmesi sonucu yaralandı.

Çoban, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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