Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisi davasında karar açıklandı

Güncelleme:
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel ile ilgili davada, 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6 kamu görevlisinden 3'üne 10 yıl hapis cezası verdi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davada, 3 sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda sabah başlayan ve gün boyu devam eden duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri O.B, M.S.A ve B.B.hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, hapis cezası verilen sanıklar hakkında tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devam ederek adli hükümlerin uygulanmasına karar verdi.

Heyet, sanıklardan A.K, F. K. ve Y.G. hakkında ise beraat kararı verdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de duruşmayı takip etti. Aileler ise duruşma salonunda açıklanan karara itiraz etti.

