ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADIYAMAN'da, inşaat halindeki binanın yanında devam eden kanalizasyon çalışmasının yapıldığı alanda hurda demir arayan Mehmet Köse (68), oluşan göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, inşaat halindeki binanın yanında devam eden kanalizasyon çalışmasının yapıldığı alanda hurda demir arayan Mehmet Köse (68), oluşan göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda toplayan Mehmet Köse, iddiaya göre inşaat halindeki 3 katlı binanın yan tarafından devam eden kanalizasyon çalışmalarının bulunduğu alanda demir aramaya başladı. Köse, bu esnasında oluşan göçüpün anıtında kaldı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan Köse, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title